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Путин поручил проанализировать смертность и продолжительность жизни в регионах

16:01
  • среда
  • 24 ноября 2021

Показатели представят по итогам года

В российских регионах следует провести анализ смертности и продолжительности жизни. Об этом в среду, 24 ноября, заявил президент России Владимир Путин.
В России каждый день от COVID-19 умирают две беременные женщины

Как отметил глава государства анализировать указанные данные следует с учетом того, какие субъекты Российской Федерации добились хороших показателей по вакцинации, а какие, напротив, пока не сумели достичь высокого уровня привитых.

Путин заявил, что "это не сложно сделать" и можно сделать довольно быстро.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ответ предложила дождаться конца года, поскольку демографические показатели в стране собирают и анализируют по итогам 12 месяцев. Президент подчеркнул, что в этот раз необходимо выяснить, "как вакцинация на это влияет", сообщает РИА Новости.

Также в ходе совещания Голикова рассказала, что 33 региона продемонстрировали снижение заболеваемости, наиболее значимое — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По словам вице-премьера, в столичных регионах идет "зримое" сокращение заболеваемости COVID-19.

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