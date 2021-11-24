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Минск заявил об обстреле мигрантов польскими пограничниками

15:58
  • среда
  • 24 ноября 2021

Участок границы пришлось прикрывать белорусским военным

Польские пограничники остановили мигрантов на белорусской границе автоматными очередями, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии. По данным Минска, ночью группа отчаявшихся беженцев приняла решение самостоятельно проследовать на территорию Польши.
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"На это шаг людей толкнуло безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", - сообщило белорусское ведомство.

В погранкомитете подчеркнули, что для пресечения возможных провокаций участок границы был прикрыт белорусскими военнослужащими. Ранее мигранты пытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области. Однако тогда польские силовики остановили беженцев с помощью спецсредств, передает РИА Новости.

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