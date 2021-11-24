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Действие сертификата после перенесенного ковида продлят до года

15:56
  • среда
  • 24 ноября 2021

Владимир Путин поддержал такое предложение правительства

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного COVID-19, передает ТАСС.
Голикова: COVID-сертификат должен сравняться по важности с паспортом

"Для нас, для России, вы считаете, что год это оптимальный срок сегодня для переболевших?" - уточнил у Голиковой глава государства в ходе совещания. "Абсолютно верно, для переболевших - год", - ответила она.

"Так и будем делать", - сказал президент.

Как отметил российский лидер, ВОЗ рекомендует ревакцинироваться через шесть месяцев, но это усредненные параметры, каждая страна может принимать по данному вопросу свои решения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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