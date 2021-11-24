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Путин предложил расширить действие "Пушкинской карты"

16:14
  • среда
  • 24 ноября 2021

Речь идет о покупке билетов на фильмы отечественного производства.

Владимир Путин предложил разрешить использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов на художественные и документальные фильмы отечественного производства. Президент заявил об этом на совещании с членами правительства.

Глава государства напомнил, что Союз кинематографистов и Министерство культуры обращается с просьбами поддержать их материально.

"Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею ввиду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Михаил Мишустин положительно оценил идею Путина. "Это позволит еще больше оказать поддержку отечественному кинематографу, кинотеатрам. Такая идея сегодня технически осуществима", - заключил глава кабмина.

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