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Путин: цель конференции в Глазго достигнута

16:37
  • среда
  • 24 ноября 2021

Были приняты сбалансированные решения

Президент России Владимир Путин оценил итоги осенней конференции по климату в Глазго.
Много вопросов и мало ответов: что обсудили на климатическом саммите в Глазго

"Цель конференции в Глазго достигнута, удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата. И главное, что решения приняты сбалансированные и исполнимые, выполняемые", - подчеркнул глава государства, которого цитирует ТАСС.

Мероприятия проходили в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Путин подготовил видеообращение к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

Как объяснили в Кремле, Путин не стал присутствовать на саммите лично или по видеоконференции, так как это не было предусмотрено форматом мероприятия.

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