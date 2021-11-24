В Германии назвали сроки избрания нового канцлера

На парламентских выборах в ФРГ победила Социал-демократическая партия

Как пишет в среду издание Spiegel со ссылкой на источники, заседание Бундестага, на котором новым канцлером ФРГ будет избран Олаф Шольц, состоится не позднее 8 декабря.

Уточняется при этом, что избрание Шольца может произойти и раньше - 6 декабря.

В материале также указано, что Ангеле Меркель надо оставаться у власти до 17 декабря, чтобы побить рекорд Гельмута Коля (5869 дней), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998-го. Этого, очевидно, не произойдет.

Социал-демократическая партия Германии на прошедших 26 сентября парламентских выборах победила с 25,7% голосов.

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