Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Тельцам лучше отдохнуть, а ракам - перестать заниматься самобичеванием

Гороскоп на сегодня, 25 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День подойдёт для любой работы, направленной на продвижение бизнеса, общественных начинаний, наставничества. Ваши лидерские качества помогут в мотивации сотрудников.

Тельцы

Сегодня вам стоит отдохнуть, так как вибрации дня отнюдь не продуктивные. Займитесь духовными практиками, проведите время с тем, кто вам дорог.

Близнецы

День наполнен энергией, которая поможет грамотно реализовать идею из любой сферы жизни. Вам нужно только сделать первый шаг.

Раки

Перестаньте заниматься самобичеванием и искать причины ваших бед. Плохое случается, но вы не должны зацикливаться на нем. Лучше уделите время людям, которые остро нуждаются в вашем внимании.

Львы

Ваш творческий потенциал на максимуме, поэтому вы без проблем сможете создать нечто особенное. Оно принесёт вам деньги, славу, известность.

Девы

Сегодня, пока энергии достаточно, вам стоит заняться своими проектами. Ищите специалистов в команду, создавайте контент, активно продвигайте продукт. Вы имеете все шансы на успех.

Весы

Благоприятное время для командных мозговых штурмов, проведения пресс-конференций, наведения чистоты в документах. А вечер уделите близким, которые соскучились по общению с вами.

Скорпионы

Довольно сложный день, наполненный разнообразными впечатлениями. За счёт своей насыщенности он заставит вас взбодриться и встать в строй, даже если вы считали себя уставшим.

Стрельцы

Отличное время для оптимизации бизнес-процессов, продвижения по карьерной лестнице, работы в команде. Ваш оптимизм окажется заразным, поэтому партнёры, коллеги, инвесторы максимально проникнутся вашей идеологией.

Козероги

Вам покажется, что все вокруг пытаются вас обидеть. На самом деле ваши чувства преувеличены. Попробуйте спуститься с небес на землю и посмотреть на мир без очков самолюбования.

Водолеи

Сегодня вы заметите интересную закономерность: чем больше времени вы уделяете людям, тем быстрее они привыкают черпать из вас ресурсы. Измените тактику и почистите окружение.

Рыбы

Чудесный день для привлечения инвесторов, поиска партнёров и профессионалов в команду. Удастся всё, а то, что не удастся, просто окажется лишним.

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