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Россиян предупредили о температурных скачках

16:46
  • среда
  • 24 ноября 2021

В ряде регионов ожидаются 30-градусные морозы

В некоторых российских регионах на следующей неделе ожидаются резкие скачки температуры, сообщил руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.

"Понижение температуры будет не менее 10-12 градусов за сутки, это довольно резко. В Архангельске в субботу и воскресенье до -25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске в воскресенье и понедельник до -30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до -30", - приводит слова метеоролога Ura.ru.

Он уточнил, что в Санкт-Петербурге ожидается -5 градусов, а в Москве +2, +4. Синоптики называют причиной скачков образование переходной зоны в атмосфере между холодной и теплой областями.

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