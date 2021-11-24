В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

В гражданский оборот препарат поступит не раньше конца декабря 2021 года

Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о регистрации в России вакцина от COVID-19 для подростков, передает ТАСС.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал он.

"Сегодня министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина "Гам-ковид-вак M" центра им. Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", - ранее в среду сообщила на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова.

В гражданский оборот препарат поступит не раньше конца декабря 2021 года.

Профилактические прививки детям проводятся с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

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