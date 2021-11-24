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Москвичей попросили отложить вечерние поездки

17:24
  • среда
  • 24 ноября 2021

Столицу накрыл мощный снегопад

Московский департамент транспорта обратился к столичным жителям с призывом отложить вечерние поездки из-за снегопада.
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"В городе снегопад и метель. На 17 часов движение в Москве уже 10 баллов. Мы очень просим отложить поездки на личных авто на более позднее время - после 20 часов", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В Детрансе уточнили, что сейчас основные затруднения отмечены на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре. Средняя скорость движения машин - 27 км/ч. Резко увеличилось количество аварий.

"Городской транспорт полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях", - добавили в Дептрансе.

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