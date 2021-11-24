"Газпром" согласился перенести платежи Молдавии

Российская компания подождет еще два дня

"Газпром" согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Российский холдинг идёт навстречу молдавским потребителям, несмотря на неоплаченные счета за октябрь и часть ноября. Кишинёв в ответ обещает расплатиться в течение двух дней. Сейчас "Молдовагаз" в срочном порядке запрашивает у своего правительства недостающие суммы.

"Молдовагазу" платить за газ нечем. 74 миллиона долларов у компании нет. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг "Газпрому" непременно отдадут. Выплатят его из финансов, предоставленных компании "Энергоком" на период чрезвычайного положения в энергетике, связанного с резким ростом цен на топливо, которое действовало в стране с 22 октября по 20 ноября. "Энергоком" - это главный поставщик электроэнергии в Молдавии.

"Мы ратифицировали бюджет на 2021 год, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Энергокому" предоставили один миллиард 700 миллионов леев. Из этой суммы около 300 миллионов - на закупку газа в октябре в срочных ситуациях, а 1 миллиард 400 миллионов выделят на оплату текущих платежей "Молдовагаза" за октябрь и ноябрь", - сказал Спыну.

Решение о выделении денег на погашение долга может принять парламент Молдавии. И этот вопрос будут обсуждать завтра.

"Газпром" проявляет добрую волю уже не в первый раз. Напомним, что именно из-за сложной энергетической ситуации в Молдавии, новый контракт на поставки газа, старый истёк в сентябре, был заключён фактически на молдавских условиях. В Кишинёве были очень довольны подписанием, о чём не раз заявляли публично политики разного уровня.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Дмитрия Гусева.

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