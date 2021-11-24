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Президента Чехии выпишут из больницы в четверг

17:55
  • среда
  • 24 ноября 2021

У 77-летнего Милоша Земана диагностировали цирроз печени

Президент Чехии Милош Земан 25 ноября будет выписан из больницы после 46 дней госпитализации, пишет Mlada fronta DNES.
Медики усомнились в способности Земана управлять Чехией

Уточняется, что Земан направится в расположенную в местечке Ланы у Праги загородную президентскую резиденцию. Там он проведет церемонию назначения лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы премьер-министром республики.

В октябре 77-летнего Земана доставили в отделение интенсивной терапии. СМИ писали со ссылкой на врачей, что у него диагностирован цирроз печени.

Также стало известно, что в больнице чешский президент получил третью дозу вакцины от COVID-19.

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