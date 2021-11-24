Президента Чехии выпишут из больницы в четверг

У 77-летнего Милоша Земана диагностировали цирроз печени
Президент Чехии Милош Земан 25 ноября будет выписан из больницы после 46 дней госпитализации, пишет Mlada fronta DNES.
Уточняется, что Земан направится в расположенную в местечке Ланы у Праги загородную президентскую резиденцию. Там он проведет церемонию назначения лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы премьер-министром республики.
В октябре 77-летнего Земана доставили в отделение интенсивной терапии. СМИ писали со ссылкой на врачей, что у него диагностирован цирроз печени.
Также стало известно, что в больнице чешский президент получил третью дозу вакцины от COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram