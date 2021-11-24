В России выросла зарплата среднего класса

Самый большой рост - в тяжелой промышленности и транспортном секторе

По итогам третьего квартала 2021 года заработная плата среднего класса в России увеличилась в годовом выражении на 8%, передает ТАСС со ссылкой на SberCIB Investment Research.

"Исследование свидетельствует о повышении средней месячной зарплаты до 42,9 тыс. рублей в III квартале 2021 года, на 8% за год", - сказано в сообщении.

Уточняется при этом, что больше всего зарплаты выросли в тяжелой промышленности, транспортном секторе и общественном питании, а также в сельском хозяйстве и розничной торговле.

Аналитики связывают изменения с повышением зарплат ввиду дефицита рабочей силы и низкой базой сравнения в III квартале 2020 года. Также отмечено, что чувствительность респондентов к уровню цен за минувший квартал снизилась.

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