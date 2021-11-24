В ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника

ВСУ запустили мультикоптер "R-18"

В Донецке предотвратили атаку беспилотника украинских силовиков, пишет РИА "Новости" со ссылкой на управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Там рассказали, что ВСУ планировали осуществить террористический акт в районе поселка Абакумова. Для этого был запущен мультикоптер "R-18". Он нес три начиненных металлическими шариками самодельных взрывных устройства.

"Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения", - сообщил представитель Народной милиции.

Беспилотник посадили с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н". Саперы уничтожили самодельные взрывные устройства.

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