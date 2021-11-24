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США ввели санкции против МФТИ

18:54
  • среда
  • 24 ноября 2021

Причиной стала разработка военной продукции для военного заказчика

Министерство торговли США внесло в санкционный список Московский физико-технический институт. Причиной – разработка военной продукции для военного заказчика, говорится на сайте американского ведомства.

Помимо МФТИ, в список включили компании из КНР и Пакистана, которые, по мнению американцев, связаны с армией Китая и ядерной программой Пакистана.

"Решения Министерства торговли должны помешать передаче американских технологий Китаю, России, содействовать развитию небезопасной ядерной программе Пакистана", - пояснила глава ведомства Джина Раймондо.

Попавшие под санкции организации будут ограничены в возможности экспортировать, вывозить из США свою продукцию и передавать в США.

Минторг США сообщил, что людей и организации включили в список в соответствии с законом о реформе экспортного контроля от 2018 года и его подзаконными актами, а также правилами экспортного контроля.

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