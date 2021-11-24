Курскому врачу вынесли приговор за убийство медсестры

Инцидент произошел в ночь на 27 марта

Фатежский районный суд Курской области вынес приговор анестезиологу-реаниматологу по уголовному делу об убийстве медсестры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нес дежурство в отделении реанимации "красной зоны" для лечения больных коронавирусной инфекции. В какой-то момент он начал приставать к медсестре, но получил отпор. После этого врач избил девушку и задушил, а затем скрылся с места преступления.

Обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима. Он также должен выплатить родителям погибшей 5 миллионов рублей.

Мужчина частично признал вину и попросил прощения у матери убитой им девушки.

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