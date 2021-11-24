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Россия осуждает попытки дестабилизировать ситуацию на Кубе

19:19
  • среда
  • 24 ноября 2021

В среду стороны обсудили актуальные вопросы укрепления российско-кубинского стратегического партнерства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Кубе "по лекалам цветных революций", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Лавров назвал санкции США против "Северного потока 2" вопиющими

"Выражена готовность и далее оказывать всестороннюю поддержку Кубе в русле тесных дружественных отношений между нашими странами и народами", - добавили в МИД.

В среду Лавров встретился с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом. Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах.

"Подтверждена твердая позиция обеих стран в отношении неприемлемости применения односторонних санкционных мер в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права", - уточнили в министерстве.

Также стороны подчеркнули важность наращивания совместных усилий в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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