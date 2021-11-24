МЭР сообщило о замедлении инфляции

Ранее ведомство повысило оценку инфляции в стране на этот год

Как следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", на который ссылается РИА "Новости", на 22 ноября инфляция в России замедлилась до 8,05% после 8,1% неделей ранее.

Согласно данным Росстата, недельная инфляция в России с начала года по 22 ноября ускорилась до 0,2%.

Потребительские цены выросли на 7,02%. Продовольственные товары подорожали на 0,3%, непродовольственные - на 0,19%. В секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 0,06%.

Ранее Минэкономразвития повысило оценку инфляции в стране на этот год до 7,4% с 5,8%.

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