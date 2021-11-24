Среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей провели пятый розыгрыш квартир

Победителями стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич

В Москве назвали победителей заключительного розыгрыша квартир среди привившихся от COVID-19 москвичей. Ими стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич, передает "Москва 24".

В акции "Вакцина – твой ключ к здоровью" приняли участие 143 тысячи 718 человек, которые привились первой дозой вакцины в Москве с 15 по 21 ноября.

Розыгрыш квартир является продолжением стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом 2021 года. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram