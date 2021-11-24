В США выбрали лучшую песню в истории

Рейтинг составил журнал Billboard

Американский журнал Billboard назвал композицию Blinding Lights певца The Weeknd лучшей песней за все времена.

"Сингл, выпущенный в ноябре 2019 года, теперь коронован строчкой номер 1 в списке Hot 100 всех времен", - сказано в публикации журнала.

Уточняется, что Blinding Lights обошла хит Twist рок-н-ролл исполнителя Чабби Чекера и Smooth гитариста Карлоса Сантаны.

Кроме того, в первую десятку попали Shape of You Эда Ширана, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, а также I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas.

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