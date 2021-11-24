В Москве из-за непогоды отменили и задержали десятки рейсов

Видимость в районе "Домодедово" не превышает 500 метров

В московских аэропортах задержано и отменено 24 рейса. Во "Внуково" три рейса задержано и два отменено, в "Домодедово" 14 рейсов задержали и два отменили. В "Шереметьево" задержано три рейса.

Как сообщили "Интерфаксу" представители "Домодедово", видимость в районе аэропорта не превышает 500 метров, поэтому воздушная гавань периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки от снега.

"В Московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия. Снегопад сопровождается боковым ветром", - сообщили в пресс-службе.

Улучшение метеоусловий ожидается после 22:00 мск.

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