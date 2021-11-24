В Берлине отменили балет "Щелкунчик" из-за расизма

В постановку внесут корректировки

Государственный балет Берлина временно приостанавливает показ классической постановки "Щелкунчик", пишет Bild со ссылкой на и.о. художественного руководителя труппы Кристиану Теобальд.

"В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг". То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", - сообщила она.

Кроме того, спорным элементом сочли и китайский танец.

По словам Теобальд, насовсем постановку не отменят, но будут внесены некоторые корректировки. "Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду", - считает собеседница газеты.

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