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"Спартак" обыграл "Наполи" и вышел на первое место в группе ЛЕ

20:52
  • среда
  • 24 ноября 2021

Александр Соболев отметился дублем

Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл дома итальянский "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

На 3-й минуте нападающий Александр Соболев реализовал пенальти, на 28-й он оформил дубль. В составе "Наполи" на 64-й минуте отличился Элиф Элмас.

После этой победы "Спартак" вышел на первое место в группе C с семью очками. "Наполи" идет на втором месте, далее - "Легия" и "Лестер".

Польский и английский клубы сыграют между собой завтра.

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