Собянин сообщил о победе Москвы в рейтинге "Городов будущего"

Столица стала лидером в категории "Госуправление"

Москва стала лидером в категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Кроме того, столица заняла вторые места в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей", - написал Собянин в блоге.

По результатам исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems Москва в общем зачете городов обошла Париж, Берлин и Барселону, отметил мэр.

"Отмечается, что у нас действует больше 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет. Благодарю за высокую оценку нашей работы - такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями", - сообщил Собянин.

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