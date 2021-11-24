ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

21:20
  • среда
  • 24 ноября 2021

Партии "зеленых" не понравился проект бюджета

Магдалена Андерссон, первая женщина премьер-министр Швеции, подала в отставку через несколько часов после избрания. Это связано с выходом партии "зеленых" из коалиции, передает Associated Press.
SVT: в России высмеяли власти Швеции из-за заявлений по Украине

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - сказала политик.

По ее словам, он будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия. Спикер парламента Андреас Норлен уточнил, что обсудит ситуацию с лидерами других партий.

Ранее партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", которую считают националистической и правопопулистской.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Магдалена Андерссон
Магдалена Андерссон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.