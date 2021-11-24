Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Партии "зеленых" не понравился проект бюджета

Магдалена Андерссон, первая женщина премьер-министр Швеции, подала в отставку через несколько часов после избрания. Это связано с выходом партии "зеленых" из коалиции, передает Associated Press.

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - сказала политик.

По ее словам, он будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия. Спикер парламента Андреас Норлен уточнил, что обсудит ситуацию с лидерами других партий.

Ранее партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", которую считают националистической и правопопулистской.

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