Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Партии "зеленых" не понравился проект бюджета
Магдалена Андерссон, первая женщина премьер-министр Швеции, подала в отставку через несколько часов после избрания. Это связано с выходом партии "зеленых" из коалиции, передает Associated Press.
"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - сказала политик.
По ее словам, он будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия. Спикер парламента Андреас Норлен уточнил, что обсудит ситуацию с лидерами других партий.
Ранее партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", которую считают националистической и правопопулистской.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram