В Брянской области отравились 27 школьников

Ведется санитарно-эпидемиологическое расследование

Роспотребнадзор по Брянской области сообщил о пищевом отравлении у 27 учеников Климовской средней школы № 1.

"Управление Роспотребнадзора по Брянской области сообщает, что 24 ноября поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников", - сказано в сообщении.

В настоящее время ведется санитарно-эпидемиологическое расследование.

"Приостановлена работа пищеблока школы. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Брянской области", - добавили в Роспотребнадзоре.

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