ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутаты МГД проголосовали за социально ориентированный бюджет столицы

22:23
  • среда
  • 24 ноября 2021

МГД приняля закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, учитывая принятые поправки на увеличение социальных расходов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что благодаря поправкам рост объема социальных расходов в бюджете Москвы в 2022 году может составить 9,1% к уровню 2021 года.

Как передает АГН "Москва", темп роста расходов по программе "Столичное здравоохранения" увеличится до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей Москвы" - до 5,8%, по "Столичному образованию" - до 8,8%, по "Развитию культурно-туристической среды и сохранению культурного наследия" - до 11,2% (по сравнению с 2021 годом).  

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева отметила, что представленный бюджет сформирован из достаточного и необходимого объема финансирования важных городских задач.

"Законопроект в представленном виде содержит максимальный, доступный комплекс мер и социальных обязательств, который городской бюджет может гарантированно обеспечить сегодня, не нарушая принципы сбалансированности и устойчивости финансовой системы", - подчеркнула Гусева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Мосгордума
Мосгордума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.