Депутаты МГД проголосовали за социально ориентированный бюджет столицы

МГД приняля закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, учитывая принятые поправки на увеличение социальных расходов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что благодаря поправкам рост объема социальных расходов в бюджете Москвы в 2022 году может составить 9,1% к уровню 2021 года.

Как передает АГН "Москва", темп роста расходов по программе "Столичное здравоохранения" увеличится до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей Москвы" - до 5,8%, по "Столичному образованию" - до 8,8%, по "Развитию культурно-туристической среды и сохранению культурного наследия" - до 11,2% (по сравнению с 2021 годом).

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева отметила, что представленный бюджет сформирован из достаточного и необходимого объема финансирования важных городских задач.

"Законопроект в представленном виде содержит максимальный, доступный комплекс мер и социальных обязательств, который городской бюджет может гарантированно обеспечить сегодня, не нарушая принципы сбалансированности и устойчивости финансовой системы", - подчеркнула Гусева.

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