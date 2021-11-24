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Лондонский суд нашел клевету об Абрамовиче в книге "Люди Путина"

22:32
  • среда
  • 24 ноября 2021

Соответствующие выдержки должны быть удалены

Судья Высокого суда Лондона Аманда Типлз постановила, что в выпущенной весной 2020 года британским издательством HarperCollins книге "Люди Путина" содержатся девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет ТАСС.
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Речь, в частности, о словах бывшего московского корреспондента газеты Financial Times Кэтрин Белтон о том, что Абрамович якобы приобрел футбольный клуб "Челси" "по указанию из Кремля".

"Вердикт подчеркивает необходимость как можно скорее исправить лживые и клеветнические высказывания в адрес Абрамовича", - прокомментировал ситуацию представитель бизнесмена.

В решении суда не уточняется, какое наказание предусмотрено издательству в случае отказа удалять выдержки из книги.

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