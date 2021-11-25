Режим ЧС и локдаун: ситуация с коронавирусом в Европе

Обстановка остается сложной

В четверг локдаун и режим ЧС объявляет Словакия. Они будут действовать как минимум три месяца. На такие жесткие меры борьбы с инфекцией власти были вынуждены пойти после того, как страна по результатам последней недели вышла на первое место в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения.

Критической считают ситуацию с ковидом и в Швейцарии. Прирост случаев за сутки составил более 8 с половиной тысяч. Это худший показатель с ноября прошлого года, сообщает "ТВ Центр".

Через несколько дней на Кипре ношение защитных масок станет обязательным для детей в возрасте от 6 лет и старше. Кроме того, для пребывания в общественных зонах им придется предъявлять антиковидный сертификат SafePass с QR-кодом.

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