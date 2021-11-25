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Почти 30 нелегалов утонули при крушении лодки у берегов Франции

08:36
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Они пытались проникнуть в Великобританию

Самая крупная трагедия в Европе за всю историю наблюдения за мигрантами. Пытаясь добраться до Британии, в проливе Ла-Манш утонули 27 беженцев.

Надувная лодка перевернулась недалеко от Кале. Сейчас на месте идет спасательная операция. По меньшей мере, двое беженцев числятся пропавшими без вести.

В МВД Франции заявили, что ответственность за трагедию несут контрабандисты, которые берут у мигрантов тысячи евро в обмен на небезопасную доставку в Королевство. Четверо предполагаемых виновников уже задержаны.

Сразу после трагедии президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщались по телефону и договорились усилить борьбу с нелегальными мигрантами.
 

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