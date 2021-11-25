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Число пострадавших на горящей шахте в Кузбассе возросло до 40

08:18
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Более 200 горняков эвакуированы

В результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, по уточненным данным, пострадали  29 горняков. Всего в шахте, по данным РИА Новости, находились 287 человек, когда в вентиляционном штреке появился дым.
В Кузбассе произошло задымление в шахте

"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 29 человек", - сообщил источник  агентства в экстренных службах.

Агентство ТАСС сообщает, что из шахты "Листвяжная" эвакуированы 210 горняков. Связь с остальными поддерживается, они самостоятельно продвигаются к выходу. "Интерфакс", в свою очередь, со ссылкой на администрацию шахты передает, что 75 шахтеров пока не покинули шахту – и связи с ними нет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 40 человек.

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