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WP: глава ЦРУ обсуждал в Москве "гаванский синдром" у дипломатов США

08:38
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Aормулировки Бернса не предполагали каких-либо обвинений в адрес России

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в ходе визита в Москву 2-3 ноября поднял тему случаев "гаванского синдрома" у американских чиновников. Об этом рассказали чиновники США, знакомые с ситуацией.
Американские чиновники в Германии стали жертвами "гаванского синдрома"

По словам источников, “гаванский синдром" обсуждался в ходе встречи Бернса с представителями Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. Глава ЦРУ отметил, что причинение вреда американским госслужащим и их семьям было бы примером недопустимого для "профессиональных разведслужб" поведения.

При этом утверждается, что формулировки Бернса не содержали и не предполагали каких-либо обвинений в адрес России.

ЦРУ отказалось дать официальный комментарий в данной связи, пишет The Washington Post.

Ранее из рассекреченного доклада ученых для Госдепартамента стало известно, что воздействие, спровоцировавшее "гаванский синдром" у дипломатов США, имеет естественное происхождение. Такие звуки издают сверчки, выяснили эксперты независимой исследовательской группы JASON.

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