Биолог оценила вероятность исчезновения дельта-штамма в России

"Японский сценарий" в нашей стране маловероятен

В России практически исключен вариант развития ситуации с коронавирусной инфекции, при котором исчезнет штамм "дельта". Об этом рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Эксперт прокомментировала ситуацию в Японии, где, по всей вероятности, дельта-штамм самоликвидировался. Официального заключения специалистов пока нет, однако мир обсуждает "японский сценарий" борьбы с коронавирусом.

Баранова подчеркнула, что отличительная особенность Японии в данной ситуации — в ее изолированности, а также в дисциплинированности населения в отношении защитных мер. В итоге в стране доминировала дельта, в которой накопились мутации в белке nsp14. Генетические ошибки стали множиться бесконтрольно, что привело к самоликвидации вируса.

Однако биолог указала, что "как только "подпорченный" дельта-штамм попал на территорию Японии, все остальные производные вируса там пошли от него". А "если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже".

В России, по мнению Барановой, шанс на самоуничтожение коронавируса малореален. Специалист усомнилась в объективности информации о доминировании в стране штамма "дельта".

Чтобы "японское чудо" продлилось дольше, следовало бы ввести полную изоляцию, рассказала эксперт в интервью "Ленте.ру". Однако это противоречит человеческой природе: "как только у нас где-то становится хорошо, как только вирус вычищается, мы хотим границы открыть".

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для победы над коронавирусной инфекцией в течение нескольких месяцев необходимо ускорить темпы вакцинации населения.

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