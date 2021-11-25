Суд арестовал главу военного полигона Капустин Яр

Генерал-полковник проходит по делу о хищении топлива

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил под домашний арест начальника Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-полковника Олега Кислова.

Как рассказали в суде в четверг, 25 ноября, Кислов проходит по делу о хищении 300 тонн топлива на общую сумму более 2 млн рублей. Под домашним арестов он проведет не менее двух месяцев, сообщает ТАСС.

По информации "Коммерсанта", расследование началось в мае 2021 года в отношении бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковника Алексея Прудникова. По данным следствия, Прудников за безвозмездную передачу ООО "Я-Автодизель" нефтепродуктов получил от руководителей фирмы взятку на общую сумму 1 900 000 рублей. За это он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Изначально суд арестовал Прудникова, но 24 ноября ему была изменена мера пресечения на домашний арест с условием признания вины и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках сделки Прудников дал показания о трех эпизодах взяток с участием генерала Кислова, что стало основанием для его домашнего ареста.

Адвокат Кислова Евгений Вагин категорически отказался от комментариев.

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