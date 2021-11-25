Врачи определили характер удаленной у Байдена опухоли

Операцию провели во время обследования на прошлой неделе

Удаленный у президента США Джо Байдена на прошлой неделе полип оказался доброкачественным. Однако такие образования считаются "потенциально предраковыми". Заявление лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора по результатам гистологического исследования опубликовал Белый дом.

"Взятый образец был идентифицирован как тубулярная аденома. Это такой же полип, как и тот, который был удален в 2008 году. Тубулярная аденома является доброкачественной, медленно растущей, но считается потенциально предраковым изменением", - сообщил О'Коннор.

Джо Байден прошел регулярный медицинский осмотр в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида на прошлой неделе. После обследования О'Коннор заявил, что Байден здоров, активен, способен и далее успешно выполнять обязанности главы государства, передает ТАСС.

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