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Врачи определили характер удаленной у Байдена опухоли

08:38
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Операцию провели во время обследования на прошлой неделе

Удаленный у президента США Джо Байдена на прошлой неделе полип оказался доброкачественным. Однако такие образования считаются "потенциально предраковыми". Заявление лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора по результатам гистологического исследования опубликовал Белый дом.
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после наркоза

"Взятый образец был идентифицирован как тубулярная аденома. Это такой же полип, как и тот, который был удален в 2008 году. Тубулярная аденома является доброкачественной, медленно растущей, но считается потенциально предраковым изменением", - сообщил О'Коннор.

Джо Байден прошел регулярный медицинский осмотр в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида на прошлой неделе. После обследования О'Коннор заявил, что Байден здоров, активен, способен и далее успешно выполнять обязанности главы государства, передает ТАСС.

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