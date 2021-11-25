Названа причина аварии на шахте в Кузбассе

Сообщается о 41 пострадавшем

Повреждений в шахте "Листвяжная" в Кузбассе в результате ЧП нет, обошлось без взрыва, сообщили в экстренных службах. Специалисты назвали причину задымления на горнодобывающем предприятии.

"Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", - приводит комментарий представителя экстренных служб ТАСС.

Сигнал о задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поступил утром 25 ноября. В забое находились 285 человек. Большинство из них покинули шахту, эвакуация продолжается. По последним данным, пострадал 41 шахтер.

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