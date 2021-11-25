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Собянин призвал сократить число мигрантов среди районных коммунальщиков

08:52
  • четверг
  • 25 ноября 2021

В крупных предприятиях ЖКХ их уже практически нет

Сергей Собянин считает, что среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов, хотя в крупных предприятиях ЖКХ их практически нет.

"Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Ранее мэр Москвы поручил уменьшить число мигрантов на стройках домов для программы реновации.

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