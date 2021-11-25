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Детский технопарк "Москва" стал призером международного конкурса

09:14
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Участники соревновались в 10 номинациях

Коллектив TechMoscow из детского технопарка "Москва" занял второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC). Об этом в четверг, 25 ноября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Как уточнила заммэра, детский технопарк "Москва" завоевал второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей AIIJC в номинации "Креативные индустрии". Его представители — коллектив TechMoscow — оказались в числе 14 команд, разделивших между собой призовой фонд. Участники соревновались в 10 номинациях.

По словам Сергуниной, искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни. Сегодня это одно из самых перспективных направлений в IТ-секторе. Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты.

Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что к тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни многократно возрастет. Поэтому уже начиная с шести лет посетителям детских технопарков Москвы предлагают осваивать азы робототехники, а с 12 лет — знакомиться с интернетом вещей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема".

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Участники международного конкурса по искусственному интеллекту
Участники международного конкурса по искусственному интеллекту
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