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Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящей зиме

09:27
  • четверг
  • 25 ноября 2021

За последние годы в Москве практически не было серьезных коммунальных аварий

Москва готова к предстоящей зиме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

По словам мэра, за последние годы серьезных аварий в коммунальной системе Москвы вообще практически не было. Даже если они происходили, то за счет резервирования их быстро и оперативно устраняли.

Мэр подчеркнул, что Москва – номер 1 в мире по скорости и объемам уборки снега. В городе задействовано около 10 тысяч специализированной техники, которая при первом же снегопаде начинает работать.

"Это, знаете, не может быть отложено на завтра, это должно быть сделано сегодня и сейчас. Для полной уборки после снегопада нам требуется от 3 до 5 дней, но то, что необходимо для обеспечения нормального функционирования города, мы делаем незамедлительно. И техники в городе, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой", - подчеркнул Собянин.

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