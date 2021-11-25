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Появилось видео последствий ЧП на шахте в Кузбассе

11:42
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Число пострадавших приближается к полусотне

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после задымления в шахте "Листвяжная". Всё произошло в четверг утром, в момент аварии под землей находились 285 человек. И до сих пор ещё не все смогли подняться на поверхность.
Названа причина аварии на шахте в Кузбассе

На территорию шахты "Листвяжная" на большой скорости, один за другим, проезжают реанимобили. Бригады "неотложек" срочно эвакуируют в больницы пострадавших горняков. Примерно в 5 утра в забое начался пожар. Едкий дым распространялся по подземным коридорам так стремительно, что не все шахтеры успели воспользоваться индивидуальными противогазами.

Один человек погиб. Он упал с конвейерной ленты, которую в случае аварий используют для эвакуации. Но жертв может быть больше. Эту информацию сейчас проверяет оперативный штаб. Еще 45 горняков - в больницах с симптомами отравления угарным газом. По разным оценкам, от двух до пяти шахтеров в тяжелом состоянии.

Информация о взрыве и разрушениях в шахте не подтвердилась. По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания угольной пыли. Очаг находится в вентиляционной штольне. На глубине 250 метров. Его ликвидацией сейчас занимаются бригады МЧС. Что могло в действительности спровоцировать пожар и задымление, сейчас выясняют следователи. В качестве основных рассматривают три версии. Техническая неисправность оборудования, короткое замыкание и природный фактор.

В ближайшие часы психологи МЧС откроют "горячую линию" в связи с аварией на шахте и для оказания необходимой в таких ситуациях экстренной помощи.

Тимур Абдуллаев, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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