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В России 103-летняя пациентка победила коронавирус

11:43
  • четверг
  • 25 ноября 2021

По всей стране продолжается массовая вакцинация

В России официально зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков. "Спутником М" будут прививать школьников в возрасте от 12 до 17 лет. В Минздраве заявили: препарат показал высокую эффективность и безопасность в ходе исследований. Тем временем по всей стране продолжается массовая иммунизация взрослых. Это по-прежнему лучший способ защитить себя и своих близких.

Двое суток в реанимации. Две недели в палате. И, наконец, долгожданное выздоровление. Пациентке - 103 года! Евдокия Климентьевна прошла Великую Отечественную - служила в тылу, а теперь победила ковид! Пациентка благодарит врачей, которые спасли ей жизнь.

В отделение 40-й больницы Евдокия Климентьевна поступила на 4-й день заболевания с типичными симптомами инфекции. Ей было тяжело дышать. КТ показало значительное поражение легких. Из-за хронической сердечно-сосудистой патологии состояние стремительно ухудшалось. Но ситуацию удалось стабилизировать.

Мнение, что ковид опасен только для тех, кому уже за 60, давно не актуально. Все чаще среди заболевших - молодые пациенты. И даже дети. Для такой группы риска российские ученые разработали вакцину. Накануне вечером Минздрав официально зарегистрировал препарат от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. "Спутник М" представляет собой менее концентрированную версию "Спутника V" и так же состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Вакцинацию "Спутником- М" будут проводить исключительно по собственному согласию и письменному разрешению родителей или опекунов ребенка. Ну а пока борьба с инфекцией продолжается во всех регионах. Гражданским специалистам помогают военные медики. Они разворачивают мобильные госпитали, ведут приём и ухаживают за больными в "красных зонах",

Передают в больницы сжиженный кислород - его используют для функционирования аппаратов ИВЛ, так необходимых пациентам с коронавирусом.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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