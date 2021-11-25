Трагедия в Ла-Манше обострила отношения между Францией и Британией

Десятки нелегалов утонули при крушении лодки у берегов Франции

27 мигрантов утонули в Ла-Манше при попытке переправиться в Великобританию. Надувная лодка, вполне ожидаемо, не выдержала натиск большой воды, спасательную операцию пришлось разворачивать французской береговой охране. Лондон и Париж обменялись претензиями в политическом поле, ясно дав понять - ситуация может стать спусковым крючком для нового обострения в отношениях двух стран.

Из морского порта на северном побережье Франции один за другим выезжают катафалки. В проливе Ла-Манш утонули 27 человек. Мигранты. Пытались на надувной лодке попасть в Великобританию. Сигнал бедствия у берегов Кале подали рыбацкие суда, когда увидели в воде тела.

Спасти удалось всего двоих, один человек пропал без вести. Поисковая операция продолжается. Береговую линию и акваторию прочесывают волонтёры. Французская полиция арестовала четверых подозреваемых в организации нелегальной перевозки.

"Чувство ответственности, конечно, всегда у нас присутствует, но в первую очередь ответственность ложится на преступников, контрабандистов. Я испытываю гнев в отношении них, а, возможно, и в отношении двух стран, которые не борются с ними как с террористами или торговцами наркотиками", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Мнение министра разделают и жители Кале, собравшиеся на стихийный митинг. Люди винят в произошедшем политиков. Франция и Великобритания сотрудничают, чтобы остановить миграцию через Ла-Манш, но в тоже время обвиняют друг друга в недостаточных усилиях в решении этой проблемы.

"Эта трагедия является кульминацией последовательных неудач в отношении миграционной политики. Это неудача Бориса Джонсона, который вынуждает нас принимать меры, потому что у него не хватает смелости взять на себя ответственность и решить проблему на своей территории", - рассказала мэр Кале Наташа Бушар.

Из-за пандемии и "Брексита" границы Великобритании закрылись для тысяч беженцев. Активизировались контрабандисты, переправляющие их по воде. Число нелегальных мигрантов, добравшихся до Великобритании, преодолев Ла-Манш, в этом году в три раза превысило показатель прошлого. Британия выделила Франции больше 60 миллионов евро на охрану морской границы. На севере Франции запретили продажу надувных лодок. Но толку от этого мало.

Парламент Великобритании планирует ужесточить наказание для организаторов нелегальной иммиграции - вплоть до пожизненного заключения. Президент Франции Эммануэль Макрон, узнав о трагедии, заявил, что страна не позволит Ла-Маншу "превратиться в кладбище". Но громкие лозунги пока лишь разлетаются эхом от берега к берегу.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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