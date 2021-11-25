В Ленобласти поисковики обнаружили массовое захоронение

Сейчас территорию обследуют специалисты

В Ленинградской области поисковики, историки и следователи выясняют обстоятельства гибели тысяч женщин и детей. Массовое захоронение времён Великой Отечественной войны обнаружили на поле, когда готовили площадку для стройки.

Столь массовое захоронение шокировало даже опытных профессионалов - тем более, что обнаружилось оно совершенно случайно. Отряд поисковиков ехал на плановые работы в местах боев на Ораниенбаумском плацдарме. У дороги рядом с деревней Новая Буря в поле работала техника - здесь идет строительство коттеджного поселка.

В первые же часы в грудах земли обнаружили останки 27 человек. Волонтеры вызвали полицию, Следственный комитет - так полагается по закону, когда речь идет о найденных невоенных захоронениях. Разведывательные шурфы сделали в разных местах поля - эти квадратные ямы хорошо видны сверху. Останки были в каждой из них.

Сделав первые раскопки, поисковики пришли к неутешительному выводу: все это поле площадью около 300 квадратных метров, ограниченное траншеями, это одно большое массовое захоронение мирных жителей. В основном, женщин и детей.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело, работы по застройке участка прекращены. Поисковики старались не афишировать свою находку, чтобы не привлечь так называемых "черных копателей" - охотников за золотом и ценными вещами, которые можно найти в таких местах. Но недавно в сети появились эти фотографии: десятки больших голубых мешков, доверху заполненных костями. Это останки порядка 1300 человек - только те, кого удалось полностью извлечь. В земле, по самым скромным подсчетам, осталось еще примерно столько же.

Главная странность: здесь вообще пока не нашли ничего, кроме костей: ни обуви, которая в земле сохраняется дольше, ни остатков одежды. Только фрагменты нижнего белья. Это может означать, что погибших хоронили раздетыми.

"Проведение судебной медицинской экспертизы установило, что останки принадлежат гражданам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Из архивных источников получена информация о том, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан. И относится он к периоду наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941-м году", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Мария Добрынина.

Окружая Ленинград в 1941 году, немецкие войска жестоко зачищали от местных жителей все территории, которые удавалось захватить. Сжигали деревни и целые маленькие городки. Работоспособное население угоняли в концлагеря в Прибалтике. Остальных убивали. Но не всегда расстреливали, экономили патроны. Вот и здесь следов от пуль нет.

Останки первых найденных 27 человек были торжественно захоронены в братской могиле на местном деревенском кладбище. Памятник решили пока не ставить. Очевидно, что рядом появятся еще десятки таких же могил. Поисковые работы у деревни Новая Буря продолжатся будущей весной. Уголовное дело расследуют 8 следственных групп, в команде с историками и архивистами. Виновных в этих зверствах уже вряд ли удастся найти. Но у подобных преступлений нет срока давности.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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