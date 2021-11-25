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Россиян предупредили о погодных аномалиях

09:58
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Температура будет принимать аномальные значения

Конец осени принесет в центральную часть Европейской России погодные аномалии. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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По словам синоптика, температура в регионе в этот день на три градуса превысит климатическую норму, дальше будет теплеть еще. К выходным прогнозируется превышение нормы уже на пять градусов.

На юге Европейской России установился еще более антициклональный режим погоды и повышением температуры. В Крыму и Краснодарском крае 26 ноября прогнозируется до семи градусов тепла, а к выходным — до 17 градусов.

При этом на севере Европейской России ожидаются серьезные морозы. Столбики термометров опустятся до 12 градусов ниже нуля на следующей неделе, а к концу семидневки — до минус 23 градусов, рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал в ноябре морозы до 12-19 градусов. Как рассказал специалист, зима пойдет в наступление по всем фронтам, холод с каждым днем будет усиливаться.

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