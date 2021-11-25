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Врач объяснил сокращение числа бессимптомно больных COVID-19 в России

09:37
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Это связано с агрессивностью дельта-штамма

В России стали реже встречаться случаи бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
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Как пояснил медик, прежде всего это связано с тем, что дельта-штамм коронавируса более агрессивный. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы. В результате стало больше тех, кто испытывает недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами.

Кроме того, врач указал на врач эгоизм некоторых людей, не желающих проходить обследование на COVID-19: люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам, чтобы не получить предписание о самоизоляции.

Болибок подчеркнул в интервью радио Sputnik, что из-за эгоизма таких людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что в России маловероятен "японский сценарий" развития ситуации с коронавирусом, когда дельта-штамм инфекции самоликвидируется.

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