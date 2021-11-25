Здание находилось в аварийном состоянии

Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы конца XVIII века - дома Кеворкова. Новый пост появился в блоге мэра Москвы.

Главный дом городской усадьбы купцов Сушкиных - Агабека Кеворкова был построен в конце XVIII - начале XIX веков. В советские годы его приспособили под жилые квартиры для служащих Наркомата обороны, а в постсоветские собственник довел его до аварийного состояния. Здание стояло без окон и дверей, со сквозными трещинами в стенах и отключенными инженерными коммуникациями. В 2017 году в нем произошел пожар, серьезно повредивший кровлю и перекрытия. Мэр выразил непонимание, зачем нужно было доводить здание до аварийного состояния.

"Сложно сказать, но, возможно, было желание его снести и построить объект гораздо большей площади. Мы не позволили это сделать. В 2013 году правительство Москвы признало дом Кеворкова выявленным объектом культурного наследия и взяло его под государственную охрану. Не раз и не два мы давали предписания нерадивому владельцу о необходимости проведения реставрационных работ", - написал Собянин.

Все изменилось в 2019 году, когда дом Кеворкова выкупил новый собственник. В настоящее время работы близки к завершению. После реставрации в доме Кеворкова планируется разместить офисы.

Мэр также отметил, что с 2011 года в Москве была завершена реставрация 1,7 тысячи исторических зданий.

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