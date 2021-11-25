Есть жертвы: новые данные об аварии на шахте в Кузбассе

Пострадали 43 человека

Возросло число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Один человек погиб. Последние данные со ссылкой на Центр медицины катастроф привел губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. Двое - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. Один человек погиб", - сообщил Цивилев в Telegram-канале.

По информации губернатора, сообщение о задымлении в шахте "Листвяжная" поступило в МЧС в 09:07. По предварительным данным, в шахте находились 285 человек, 236 человек уже вывели на поверхность. Эвакуация продолжается.

На место вылетел вертолет санитарной авиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф. На шахте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС, еще 7 направляются к "Листвяжной".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram