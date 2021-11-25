Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" превысила 93%

Насколько продолжительна защита – пока неизвестно

Эффективность вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" составила 93,2%. После прививки препаратом у добровольцев сформировался клеточный иммунитет.

"Иммунизация препаратом "Гам-ковид-вак-М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", - сообщается в инструкции к вакцине.

В тексте отмечается, что иммунный ответ был определен на 42-й день от начала вакцинации. Подчеркивается, что защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны.

Побочные эффекты после вакцинации препаратом для подростков "Спутник М" преимущественно легкой или средней степени тяжести. Они развиваются на первые-вторые сутки, а еще через три дня проходят. Противопоказания к вакцинации "Спутником М" - тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни. Определенный риск представляет прививка также для пациентов с аутоиммунными заболевания и онкологией, приводит текст инструкции ТАСС.

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