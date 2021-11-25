ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" превысила 93%

10:16
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Насколько продолжительна защита – пока неизвестно

Эффективность вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" составила 93,2%. После прививки препаратом у добровольцев сформировался клеточный иммунитет.
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19

"Иммунизация препаратом "Гам-ковид-вак-М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", - сообщается в инструкции к вакцине.

В тексте отмечается, что иммунный ответ был определен на 42-й день от начала вакцинации. Подчеркивается, что защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны.

Побочные эффекты после вакцинации препаратом для подростков "Спутник М" преимущественно легкой или средней степени тяжести. Они развиваются на первые-вторые сутки, а еще через три дня проходят.                Противопоказания к вакцинации "Спутником М" - тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни. Определенный риск представляет прививка также для пациентов с аутоиммунными заболевания и онкологией, приводит текст инструкции ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация подростков от коронавируса
Вакцинация подростков от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.