МКС благополучно разминулась с фрагментом ракеты Маска

Элемент Falcon 9 пролетел в пяти километрах от станции

Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 благополучно пролетел мимо Международной космической станции. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказали в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии более пяти километров.

В настоящее время станция находится в "зеленом коридоре", помех для продолжения работы нет.

Экипаж российского сегмента вместе с Центром управления полетами планово готовятся к расстыковке МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17", которая намечена на 14.23 мск 25 ноября, и к стыковке корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что фрагменты не работавшего спутника "Целина-Д" после его уничтожения в ходе российских испытаний могут представлять угрозу для деятельности Евросоюза в космосе. Он добавил, что опасности оказались подвержены и члены экипажа МКС.

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