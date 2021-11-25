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Минздрав отметил стабилизацию ситуации с ВИЧ

10:39
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Однако силы в борьбе с ВИЧ не должны ослабевать

В России наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава отметил, что с 2017 по 2020 год отмечено устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции: от 85,8 тысяч человек в 2017 году до 60,3 тысяч человек в 2020 году.

Выступая на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, Мурашко подчеркнул, что силы в борьбе с ВИЧ не должны ослабевать, ее следует строить более эффективно и расширять, сообщает РИА Новости.

Ранее МВД подготовило проект приказа, согласно которому трудовых мигрантов и прибывших в Россию на срок более 90 дней иностранных граждан могут обязать предоставлять медицинские документы об отсутствии у них ВИЧ-инфекции и наркозависимости.

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